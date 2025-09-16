Поиск

ВВС Израиля нанесли удары по йеменскому порту Ходейда

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - ВВС Израиля бомбили город Ходейда на западном побережье Йемена, сообщает портал Ynet.

Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что авиаудары наносились по инфраструктуре в порту, которую используют повстанцы-хуситы в ответ на атаки территории Израиля дронами и ракетами. Израильские военные считают, что хуситы используют порт Ходейды для перевозки оружия, которое получают от Ирана для атак Израиля и его союзников.

Йеменские СМИ сообщают, что израильские военные нанесли 12 ударов подряд по целям в городе.

До этого представитель ВС Израиля Авихай Адраи предупредил местных жителей о необходимости покинуть этот район, поскольку ЦАХАЛ начнет атаковать здесь объекты хуситов. Судам, стоящим в порту, он рекомендовал уйти в безопасное место.

Власти Венгрии не планируют отказываться от энергоносителей из России

Марио Драги заявил, что цены на газ в Евросоюзе намного выше, чем в США

Япония выступила против пошлин для стран, закупающих нефть у России

Израиль расширяет наземную операцию в городе Газа

Ford сократит до тысячи рабочих мест на заводе электромобилей в Кельне

В Болгарии задержали российского бизнесмена в связи со взрывами в Бейруте в 2020 году

За полет БПЛА в запретной зоне Варшавы задержаны украинец и 17-летняя белоруска

Суд в Италии постановил экстрадировать фигуранта дела о "Северных потоках" в Германию

Трамп заявил о подаче иска к The New York Times на $15 млрд

МИД Израиля не согласен с выводами комиссии ООН о геноциде в секторе Газа

