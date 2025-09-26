За два дня на орбиту вывели 52 интернет-спутника Starlink

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту партию из 24 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Днем ранее на орбиту были также выведены 28 аналогичных аппаратов.

Ракеты запустили со стартовой площадки SLC-4E на базе американских космических сил Ванденберг в Калифорнии и 40-го стартового комплекса на базе на мысе Канаверал во Флориде.

Все аппараты Starlink вышли на заданные орбиты.

В рамках запусков первые многоразовые ступени ракет-носителей совершили управляемые вертикальные посадки на морские платформы-дроны в Тихом океане и Атлантике.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила свыше 9,8 тысячи таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 8,4 тысячи аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов (а в последующем - из 34 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.