Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 28 спутников Starlink

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье успешно вывела на орбиту партию из 28 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 28 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в субботу в 06:53 по времени Восточного побережья США (в 13:53 по Москве). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

В рамках запуска из Флориды первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 11-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон в Атлантике.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже более 9,7 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Свыше 8,4 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

