Американская ракета c российским двигателем вывела на орбиту спутники компании Amazon

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Американская ракета Atlas V вывела на орбиту партию из 27 интернет-спутников для создаваемой орбитальной группировки компании Amazon, сообщила компания-разработчик носителя United Launch Alliance (ULA, совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin).

Запуск ракеты, первая ступень которой оснащена маршевым двигателем РД-180 российского производства, был осуществлен с 41-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 08:09 по времени Восточного побережья США (в 15:09 по Москве). Примерно через 18 минут после старта космические аппараты были размещены на орбите высотой 500 км.

В рамках проекта Kuiper на орбиты высотой 590, 610 и 630 км в конце апреля с помощью ракеты Atlas V уже была выведена первая партия из 27 операционных аппаратов. Всего на орбиту уже выведено пять групп. В 2023 году были запущены два тестовых интернет-спутника компании - KuiperSat-1 и KuiperSat-2.

Полноценная спутниковая группировка компании Amazon к 2027-2028 годам должна будет состоять из 3276 космических аппаратов для обеспечения глобального широкополосного интернет-подключения.

Проект Kuiper является прямым конкурентом группировки спутников системы Starlink компании SpaceX, которая уже располагает на орбите более чем 8,4 тысячи аппаратов, способных предоставлять интернет-услуги в любой точке Земли.

По данным компании Amazon, общая сумма проекта превышает $10 млрд. Планируется, что к середине 2026 года половина спутниковой группировки в рамках проекта Kuiper уже будет находиться на орбите.

