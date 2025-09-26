Поиск

Бундесвер готов быстро перебросить в Литву 6 тысяч солдат

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - При необходимости 6 тысяч германских солдат с техникой может быть переброшено в Литву в течение нескольких дней, заявил командир 37-й бронетанковой бригады бундесвера бригадный генерал Давид Маркус. Об этом сообщает литовское Минобороны.

"В течение нескольких дней моя бригада может быть переброшена в Литву, а затем всего за несколько часов мы могли бы добраться до всех пунктов нашего дислокации в вашей стране. В течение нескольких дней мы достигли бы полной боеготовности в Литве", - сказал Маркус.

"Если НАТО примет решение и руководство нашей страны сочтет необходимым развертывание сил, то все силы будут развернуты. Моя бригада прибудет сюда, как только будет дан сигнал", - добавил он.

В Минобороны Литвы уточнили, что "37-я бронетанковая бригада может перебросить в Литву 6000 солдат и более 2000 единиц техники в течение нескольких дней после решения о развертывании".

"Пока постоянная 45-я бронетанковая бригада Lietuva не достигнет полной боеготовности к концу 2027 года, 37-я бронетанковая бригада будет оставаться готовой обеспечивать безопасность Литвы", - объяснило министерство.

Там назвали 37-ю бригаду "бригадой с наивысшим уровнем оперативной готовности в немецкой армии"

В ведомстве напомнили, что в сентябре этого года возможности развертывания были проверены в ходе учений Grand Eagle 2025, немецкие войска продемонстрировали использование для этих целей различные виды транспорта - наземный, воздушный, морской и железнодорожный. 45-я бригада немецкой армии в составе трех маневренных батальонов, а также подразделений боевой поддержки и снабжения поэтапно перебрасывается в Литву. В настоящее время в Литве несут службу около 500 военнослужащих бригады. Планируется, что полная численность бригады, 5 тыс. военнослужащих и гражданских лиц, будет достигнута к 2027 году.

Местами постоянной дислокации бригады станут военные городки Руднинкай и Рукла (первый объект располагается в восточной части Литвы, близ границы с Белоруссией, второй - в центральной части республики). До окончания их строительства немецкие военные размещаются на военных объектах Неменчине и Рокантишкес близ Вильнюса.

Бундесвер Минобороны НАТО Литва Рукла Давид Маркус Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новая отсрочка для NIS от санкций США составила несколько дней

Brent подорожала до $69,52 за баррель

Brent подорожала до $69,52 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 26 сентября

Обострение палестино-израильского конфликта

Белый дом предупредил Нетаньяху, что продолжение войны в Газе усилит изоляцию Израиля

Белый дом предупредил Нетаньяху, что продолжение войны в Газе усилит изоляцию Израиля

Трамп подписал указ о сделке по TikTok

Трамп полагает, что Эрдоган согласится не покупать российскую нефть

Трамп полагает, что Эрдоган согласится не покупать российскую нефть

Польша призвала своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

МИД Венгрии получил обещание Болгарии продолжать транзит российского газа

Рютте считает допустимым сбивать военные самолеты России над НАТО при необходимости

Рютте считает допустимым сбивать военные самолеты России над НАТО при необходимости

Что произошло за день: четверг, 25 сентября

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7236 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ70 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });