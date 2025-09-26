Бундесвер готов быстро перебросить в Литву 6 тысяч солдат

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - При необходимости 6 тысяч германских солдат с техникой может быть переброшено в Литву в течение нескольких дней, заявил командир 37-й бронетанковой бригады бундесвера бригадный генерал Давид Маркус. Об этом сообщает литовское Минобороны.

"В течение нескольких дней моя бригада может быть переброшена в Литву, а затем всего за несколько часов мы могли бы добраться до всех пунктов нашего дислокации в вашей стране. В течение нескольких дней мы достигли бы полной боеготовности в Литве", - сказал Маркус.

"Если НАТО примет решение и руководство нашей страны сочтет необходимым развертывание сил, то все силы будут развернуты. Моя бригада прибудет сюда, как только будет дан сигнал", - добавил он.

В Минобороны Литвы уточнили, что "37-я бронетанковая бригада может перебросить в Литву 6000 солдат и более 2000 единиц техники в течение нескольких дней после решения о развертывании".

"Пока постоянная 45-я бронетанковая бригада Lietuva не достигнет полной боеготовности к концу 2027 года, 37-я бронетанковая бригада будет оставаться готовой обеспечивать безопасность Литвы", - объяснило министерство.

Там назвали 37-ю бригаду "бригадой с наивысшим уровнем оперативной готовности в немецкой армии"

В ведомстве напомнили, что в сентябре этого года возможности развертывания были проверены в ходе учений Grand Eagle 2025, немецкие войска продемонстрировали использование для этих целей различные виды транспорта - наземный, воздушный, морской и железнодорожный. 45-я бригада немецкой армии в составе трех маневренных батальонов, а также подразделений боевой поддержки и снабжения поэтапно перебрасывается в Литву. В настоящее время в Литве несут службу около 500 военнослужащих бригады. Планируется, что полная численность бригады, 5 тыс. военнослужащих и гражданских лиц, будет достигнута к 2027 году.

Местами постоянной дислокации бригады станут военные городки Руднинкай и Рукла (первый объект располагается в восточной части Литвы, близ границы с Белоруссией, второй - в центральной части республики). До окончания их строительства немецкие военные размещаются на военных объектах Неменчине и Рокантишкес близ Вильнюса.