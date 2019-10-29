Власти Литвы заверили, что танки США нужны им не для запугивания Белоруссии

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что дислоцируемые в республике военные США призваны защитить жителей страны "от вероятных интервенций", а не запугать Белоруссию.

"Это единственная цель оборонной политики Литвы", - сказал Науседа во вторник радиостанции Ziniu radijas. Литовский президент заверил, что его стране не нужны другие земли. По его словам, "нам не нужно пугать своих соседей, потому что наша политика была, есть и будет мирной".

Как сообщалось, ранее в октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил Литву, что Минск в состоянии ответить асимметрично на размещение в этой стране американских танков.

Лукашенко поручил разработать и в ближайшее время представить ему план мероприятия по адекватному реагированию на активность американских военных у границ Белоруссии.

Комментируя данное поручение, госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась, сообщал, что в Литву уже прибывают подразделения американской бронетанковой дивизии. При этом местом дислокации выбран полигон Пабраде в 15 км от границы с Белоруссией.

Белорусский министр обороны Андрей Равков сообщал, что Белоруссия намерена увеличить численность сухопутного контингента на литовском направлении.

В конце сентября Минобороны Литвы сообщило о развертывании танкового батальона армии США у границы с Беларусью. По данным Минобороны Литвы, в составе батальона прибывают порядка 500 военнослужащих США, а также тяжелая техника - 30 танков "Абрамс", 25 боевых машин пехоты "Брэдли", 70 колесных транспортных средств.

Маневры под названием Defender Europe 2020 ("Защитник Европы 2020") будут проходить с апреля по май 2020 года. Эти масштабные военные учения с участием почти 40 тыс. военнослужащих США и других стран пройдут весной 2020 года на территории 10 европейских стран, в том числе, Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Основная их часть будет проходить в Германии и Польше. В учениях примут участие представители 18 государств.