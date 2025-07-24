В Литве заявили о готовности принять дополнительные контингенты военных США и НАТО

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Литва подготовила инфраструктуру для того, чтобы принять на своей территории дополнительные контингенты военнослужащих США и НАТО, заявил через пресс-службу Минобороны главнокомандующий вооруженными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас.

"Одним из гарантов нашей безопасности являются наши союзники. Впервые в истории немецкая армия разворачивает бронетанковую бригаду за рубежом. 45-я бригада, приписанная к Литве, постепенно перебрасывается сюда и интегрируется в нашу систему обороны. Германия уже опробовала передислокацию своей бригады - и сделала это очень быстро", - сказал он.

"Еще одним сдерживающим фактором являются ротационные силы США. Мы завершили всю необходимую модернизацию инфраструктуры и теперь можем разместить еще больше союзных войск. Как принимающая страна, мы делаем все возможное для этого", - добавил генерал.