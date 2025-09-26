Поиск

Трамп считает, что виновными в случае шатдауна будут демократы

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что в случае шатдауна - приостановки работы федеральных властей США - ответственность за такое развитие событий должна лечь на Демократическую партию.

"Если этому суждено быть, то это произойдет, но правительство приостановит работу исключительно по вине демократов", - сказал Трамп журналистам перед вылетом из Вашингтона в Нью-Йорк на турнир по гольфу.

По словам Трампа, в то время как экономика США расцветает, "демократы хотят шатдауна, потому что они хотят отдавать миллиарды долларов нелегальным мигрантам, хотят открыть границы".

На прошлой неделе президент США приветствовал одобрение Палатой представителей законопроекта о продлении временного финансирования работы правительства до 21 ноября. Теперь законопроект должен быть утвержден Сенатом.

В Сенате у республиканцев 53 голоса из 100, а для одобрения законопроекта нужны 60.

В США действует закон о временном финансировании работы федеральных ведомств, принятый в марте, его срок истекает 30 сентября. Если он не будет продлен, наступит шатдаун.

Ранее на этой неделе лидер демократического меньшинства в американском Сенате Чак Шумер призвал Трампа к проведению встречи с политиками из Демократической партии, в противном случае ситуация чревата остановкой работы правительства. "Отказываясь от встречи с нами, Трамп толкает Америку к шатдауну", - написал Шумер в соцсети.

