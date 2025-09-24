Демократы угрожают Трампу шатдауном за отказ от встречи с ними

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Лидер демократического большинства в американском Сенате Чак Шумер призвал президента Дональда Трампа к проведению встречи с политиками из демократической партии, в противном случае ситуация чревата остановкой работы правительства (шатдауном).

"Трамп знает, что его обвинят в приостановке работы правительства, и он сам говорил об этом (...). И он прав", - написал Шумер в соцсети Х.

"Демократы готовы работать с президентом. Мы готовы сесть с ним за стол переговоров сегодня и завтра. Мы даже приедем на поле для гольфа и посидим с ним. Куда бы он ни пожелал", - добавил он.

Возмущение Шумера вызвано тем, что Трамп внезапно отменил запланированную на этой неделе встречу с лидерами демократов в Конгрессе, чтобы предотвратить надвигающийся шатдаун сообщило агентство Associated Press (AP).

"Я решил, что никакая встреча с лидерами конгресса не может быть продуктивной", - написал Трамп накануне в соцсети Truth Social, отметив, что демократы "угрожают остановить работу правительства Соединённых Штатов".

На прошлой неделе президент приветствовал одобрение Палатой представителей законопроекта о продлении временного финансирования работы правительства до 21 ноября. Теперь законопроект должен быть утвержден Сенатом.

Трамп напомнил, что в Сенате у республиканцев 53 голоса, а для ободрения законопроекта нужны 60.

В настоящее время в США действует закон о временном финансировании работы федеральных ведомств, принятый в марте, его срок истекает 30 сентября. Если он не будет продлен, наступит шатдаун.