Администрация США поручила ведомствам подготовить планы сокращения на случай шатдауна

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Управление административно-бюджетной политики Белого дома поручило правительственным учреждениями подготовить планы по сокращению штатов на случай шатдауна - остановки работы правительства, сообщила Politico.

По данным издания, об этом говорится в меморандуме, разосланном управлением федеральным ведомствам.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп приветствовал одобрение Палатой представителей законопроекта о продлении временного финансирования работы правительства до 21 ноября. Теперь законопроект должен быть утвержден Сенатом.

В Сенате у республиканцев 53 голоса, для одобрения законопроекта нужны 60.

В то же время, как сообщалось, Трамп отменил запланированную на этой неделе встречу с лидерами демократов в Конгрессе, чтобы предотвратить надвигающийся шатдаун.

"Я решил, что никакая встреча с лидерами Конгресса не может быть продуктивной", - написал Трамп накануне в соцсети Truth Social, отметив, что демократы "угрожают остановить работу правительства Соединенных Штатов".

Лидер демократического большинства в американском Сенате Чак Шумер заявил в связи с этим, что в случае шатдауна ответственность будет лежать на Трампе.

"Трамп знает, что его обвинят в приостановке работы правительства, он сам говорил об этом (...). И он прав", - написал Шумер в соцсети Х.

Он добавил: "Демократы готовы работать с президентом. Мы готовы сесть с ним за стол переговоров сегодня и завтра. Мы даже приедем на поле для гольфа. Куда бы он ни пожелал".

Лидеры Демократической партии настаивают на продлении действия субсидий по Закону о доступном медицинском обслуживании сокращенного в рамках предыдущего закона о временных расходах, принятого в марте текущего года. Республиканцы, настаивают на принятии законопректа без каких-либо дополнительных положений.

В настоящее время в США действует закон о временном финансировании работы федеральных ведомств, его срок истекает 30 сентября. Если он не будет продлен, наступит шатдаун.