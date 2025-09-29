Суд обязал Саакашвили выплатить в госбюджет Грузии около $3,3 млн

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Тбилисский городской суд обязал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили выплатить в пользу государства 9 миллионов лари (около $3,3 млн), говорится в сообщении суда.

Отмечается, что в ходе расследования выяснилось, что эта сумма была растрачена Саакашвили из государственного бюджета на личные цели - неофициальные поездки в зарубежные страны, проживание в дорогостоящих гостиницах, оплату учебы за рубежом своего сына и косметические процедуры.

Следствие по данному делу началось в 2014 году.

Как сообщалось в марте 2025 года, Саакашвили по совокупности вынесенных судом приговоров осужден на 12,5 лет заключения.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку. 12 мая 2022 года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится и в настоящее время.

Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.