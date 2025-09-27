Поиск

"Грузинская мечта" в октябре подаст иск в КС о запрете партии Саакашвили

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правящая партия "Грузинская мечта" в октябре внесет иск в конституционный суд о запрете бывшей партии власти "Единое национальное движение" (ЕНД, учреждена бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили - ИФ) и других политических сил, связанных с ней.

"В октябре в конституционный суд будет внесен соответствующий иск о запрете коллективного "Национального движения". Это касается всех, кто подразумевается под "Национальным движением", - радикальная оппозиция, являющаяся иностранными агентами", - сказал в субботу Кобахидзе журналистам.

Он также прокомментировал высказывания лидеров ЕНД о планах осуществить 4 октября, в день местных выборов, "мирную" революцию и смену власти.

"Сегодня наше государство сильно как никогда, и мы не допустим никакой дестабилизации в стране. Ежедневные протестные акции от 50 до 150 радикалов, управляемые из-за рубежа, реально исчерпали себя", - сказал Кобахидзе.

Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦИК Молдавии снял партию "Великая Молдова" с парламентских выборов

Что случилось этой ночью: суббота, 27 сентября

Администрация Трампа обратилась в Верховный суд по вопросу права на гражданство по рождению

Администрация Трампа обратилась в Верховный суд по вопросу права на гражданство по рождению

12 стран объявили о создании коалиции доноров для палестинской администрации

СБ ООН отклонил проект резолюции об отсрочке восстановления санкций против Ирана

СБ ООН отклонил проект резолюции об отсрочке восстановления санкций против Ирана

Гросси призвал все страны подписать договор о нераспространении ядерного оружия

Гросси призвал все страны подписать договор о нераспространении ядерного оружия

Иностранные инвесторы скупали акции США во II квартале рекордными темпами

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7246 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });