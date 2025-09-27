"Грузинская мечта" в октябре подаст иск в КС о запрете партии Саакашвили

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правящая партия "Грузинская мечта" в октябре внесет иск в конституционный суд о запрете бывшей партии власти "Единое национальное движение" (ЕНД, учреждена бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили - ИФ) и других политических сил, связанных с ней.

"В октябре в конституционный суд будет внесен соответствующий иск о запрете коллективного "Национального движения". Это касается всех, кто подразумевается под "Национальным движением", - радикальная оппозиция, являющаяся иностранными агентами", - сказал в субботу Кобахидзе журналистам.

Он также прокомментировал высказывания лидеров ЕНД о планах осуществить 4 октября, в день местных выборов, "мирную" революцию и смену власти.

"Сегодня наше государство сильно как никогда, и мы не допустим никакой дестабилизации в стране. Ежедневные протестные акции от 50 до 150 радикалов, управляемые из-за рубежа, реально исчерпали себя", - сказал Кобахидзе.