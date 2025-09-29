В ЕК объявили приоритетом создание "противодроновой стены" и проекта "Восточный дозор"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Проекты "противодроновая стена" и Eastern Flank Watch ("Восточный дозор") требуют особой срочности в реализации, говорится в письме Европейской комиссии, адресованном лидерам Евросоюза в преддверии саммита, который состоится в Копенгагене в среду.

Как сообщают польские СМИ, в письме, которое касается подготовки к созданию дорожной карты инвестиций для повышения обороноспособности государств-членов к 2030 году, ЕК написала, что в связи с продолжающимся конфликтом на Украине и недавним ростом нарушений воздушного пространства государств-членов "два флагманских проекта - "противодроновая стена" и Eastern Flank Watch - "требуют особой срочности и должны быть реализованы без промедления".

Как говорится в письме, "противодроновая стена" будет спроектирована как многослойная, глубокая зона технологически передовых систем с взаимодействующими возможностями обнаружения, отслеживания и нейтрализации беспилотников, а также способностью атаковать наземные цели с использованием технологии беспилотников для нанесения точных ударов".

В свою очередь, Eastern Flank Watch призван укрепить восточные границы от угроз с суши, воздуха и моря. По данным Европейской комиссии, она будет полностью дополнять деятельность НАТО и основывается на четырех элементах: сухопутная оборона (фортификационные сооружения и системы контрмобильной обороны, включая наземные боевые возможности), противодействие беспилотникам и воздушное обнаружение и оборона (заградительные действия беспилотников), морская безопасность в Балтийском и Черном морях и ситуационная осведомленность (в том числе на основе космических данных).

Главы государств и правительств 27 стран-членов ЕС соберутся в среду в Копенгагене на неформальное заседание Европейского совета. Одной из тем станет повышение обороноспособности к 2030 году в рамках европейского плана перевооружения.

Накануне Еврокомиссия провела видеоконференцию с представителями Польши, стран Балтии, Финляндии, Болгарии, Румынии и Украины в рамках обсуждения проекта "противодроновой стены" ЕС. Как заявлял официальный представитель ЕК Тома Ренье, видеоконференция положит начало дискуссии, которая будет продолжена, и далее вопрос "противодроновой стены" будет рассматриваться остальными государствами-членами.