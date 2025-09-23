Еврокомиссия запускает обсуждение проекта "противодроновой стены"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии (ЕК) заявили, что ожидают результатов расследования инцидентов с БПЛА в Дании и Норвегии и воздерживаются их предвосхищать, однако считают, что они являются очевидным аргументом в пользу идеи создания "противодроновой стены".

"Недавние события показали нам, что нельзя просто дожидаться того, что произойдет, надо действовать", - сказал во вторник на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

Он сообщил, что член ЕК по вопросам обороны Андрюс Кубилюс вновь посетит "приграничные страны" ЕС – Болгарию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Финляндию, Эстонию. "И я теперь могу добавить к этому списку, помимо Украины, Данию", - отметил Ренье.

Кубилюс "начнет обсуждать с государствами-членами, какие предложения в этой области реализуемы, а какие нет, каковы возможности, которыми мы располагаем, каковы наши потребности в дополнение к тому, что уже существует, в какой сфере может действовать комиссия", объяснил представитель ЕК.

По словам Ренье, далее "государствам-членам ЕС надлежит принимать решения (о дальнейших планах - ИФ) в зависимости от их потребностей, в частности в связи с этими вторжениями дронов".

Отвечая на конкретные вопросы относительно проекта "противодроновой стены", он сказал, что "пока еще идут обсуждения, и технические решения еще не приняты". Решать будут государства-члены. "А комиссия задается двумя вопросами: обнаружение прилетающих дронов, а также реакция в случае, если будет зафиксировано нарушение воздушного пространства дроном", - продолжил пресс-секретарь.

"Но я хочу вас заверить, что, если мы выдвигаем такого рода инициативу, это будет эффективная инициатива и эффективное решение", - заявил Ренье.

"Очевидно, что нам будут нужны деньги для того, чтобы это сделать, но также компетенции и потенциал, и комиссия способна сыграть важную роль, так как мы можем использовать средства для этой инициативы (...), финансовые возможности уже на столе, но не забывайте, что принимать решения должны государства-члены с их национальными планами, и всё это будет обсуждаться в пятницу", - заключил представитель ЕК.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует 26 сентября провести совещание с "приграничными государствами" ЕС по вопросу защиты от БПЛА.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен 10 сентября в Европарламенте в своем докладе о состоянии Евросоюза, призвала "выстроить стену против беспилотников".