В ЕК заявили, что будущая "антидроновая стена" ЕС будет не только "щитом, но и мечом"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Будущая "антидроновая стена" ЕС будет являть собой "не только щит, но и меч", заявил в четверг на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тома Ренье.

"Когда я говорю о двух сторонах проекта, действительно, прежде всего это щит. Следует обнаруживать то, что прилетает. И, кроме того, нужен меч. Разумеется, мы в тесном сотрудничестве с государствами-членами задаемся вопросом, как реагировать при обнаружении нарушения воздушного пространства, чтобы быть уверенными, что мы можем контратаковать или, в любом случае, устранить угрозы, нависшие над Европейским союзом", - сказал пресс-секретарь.

Отвечая на вопросы, связанные с проведением в ЕС 26 сентября совещания "прифронтовых государств" восточного фланга Евросоюза с участием Украины, Ренье сообщил, что в дальнейшем эти задачи будут обсуждаться в более широком кругу стран союза. По его словам, заседание Европейского совета в октябре позволит поднять этот вопрос перед всеми государствами-членами.

Представитель ЕК также отметил украинский опыт борьбы с дронами.

"Мы в курсе того, что Украина обладает огромными и передовыми возможностями в том, что касается обнаружения дронов и защиты от них. По этой причине Украина полностью ассоциирована в наши оборонные программы, она полностью включена в SAFE (Security Action for Europe, совместную программу оборонных инвестиций ЕС - ИФ) и будет завтра участвовать в совещании, потому что мы как раз хотим услышать позицию Украины и каковы сегодня ее возможности. И посмотрим, можно ли нам воспользоваться её опытом или нет", - сказал Ренье.

На вопрос о предполагаемом бюджете для создания "антидроновой стены" он ответил, что на данной стадии слишком рано говорить о его размере, надо сначала посмотреть, какие предложения поступят от государств-членов.

Председатель ЕК фон дер Ляйен 10 сентября в Европарламенте в своем докладе о состоянии Евросоюза, призвала "выстроить стену против беспилотников".