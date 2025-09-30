Уиткофф может покинуть пост спецпосланника президента США к концу года

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф готовится покинуть свой пост к концу года, сообщает Times of Israel со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, ожидается, что Уиткофф уйдет в отставку в конце года.

Отмечается, что это произойдет на фоне того, что, вероятно, прорыв в войне в Газе близок, после того как президент США Дональд Трамп объявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял последнее американское предложение, и посредники ожидают ответа ХАМАС.

Собеседник газеты заявил, что "люди в офисе Уиткоффа уже ждут, что будет дальше". Он добавил, что, особенно если сделка по Газе состоится, спецпосланник "изящно откланяется".