Трамп надеется, что ХАМАС согласится на американское предложение по Газе

Фото: AP/TASS

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - США будут готовы поддержать любые действия Израиля в секторе Газа, если ХАМАС откажется от разработанного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.

"Надеюсь, что у нас будет согласие на мирное решение. А если ХАМАС откажется от соглашения (...), то Израиль получит мою поддержку для того, чтобы сделать то, что посчитает необходимым", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме после переговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

По словам Трампа, все заинтересованные стороны, кроме ХАМАС, уже поддержали его план по Газе.

Со своей стороны, Нетаньяху предупредил, что мирное решение - предпочтительный вариант для Газы. "Но если это не получится, то мы завершим работу иными способами", - предупредил он.