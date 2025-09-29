Поиск

Трамп надеется, что ХАМАС согласится на американское предложение по Газе

Трамп надеется, что ХАМАС согласится на американское предложение по Газе
Фото: AP/TASS

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - США будут готовы поддержать любые действия Израиля в секторе Газа, если ХАМАС откажется от разработанного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.

"Надеюсь, что у нас будет согласие на мирное решение. А если ХАМАС откажется от соглашения (...), то Израиль получит мою поддержку для того, чтобы сделать то, что посчитает необходимым", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме после переговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

По словам Трампа, все заинтересованные стороны, кроме ХАМАС, уже поддержали его план по Газе.

Со своей стороны, Нетаньяху предупредил, что мирное решение - предпочтительный вариант для Газы. "Но если это не получится, то мы завершим работу иными способами", - предупредил он.

Дональд Трамп Израиль ХАМАС Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп предложил себя в качестве главы международного надзорного органа по Газе

Что произошло за день: понедельник, 29 сентября

Нетаньяху извинился перед премьером Катара за удар по Дохе

Нетаньяху извинился перед премьером Катара за удар по Дохе

В Румынии близ границы с Одесской областью обнаружены фрагменты БПЛА

Орбан заявил об отсутствии угроз Киеву со стороны Венгрии, даже если ее БПЛА пролетали над Украиной

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Молдавии завершен подсчет голосов на парламентских выборах

Трамп пообещал ввести пошлины на произведенные за пределами США фильмы и мебель

Трамп пообещал ввести пошлины на произведенные за пределами США фильмы и мебель

Швеция и Франция направили Дании помощь по борьбе с беспилотниками

В ЕК работают над предложением "репарационного кредита" Киеву за счет активов РФ

В ЕК работают над предложением "репарационного кредита" Киеву за счет активов РФ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7257 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });