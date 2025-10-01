В Варшаве заявили о готовности Польши и НАТО сбивать нарушившие воздушное пространство самолеты

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о готовности Польши и НАТО в целом сбивать нарушившие воздушное пространство страны военные самолеты.

"НАТО готово сбивать", - сказал Косиняк-Камыш, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в эфире телеканала TVN24.

Он добавил, что "каждое решение принимается командирами и пилотами после рассмотрения конкретной ситуации".

Глава польского Минобороны подчеркнул: "Командиры имеют право принимать решения, защищающие Польшу. Военные имеют право принимать решения, им дан "зеленый свет", как и в случае с беспилотниками".

Он добавил, что за последние 48 часов провел десять бесед с министрами обороны других стран, включая Германию и Норвегию. "Есть общая позиция: реагировать, сдерживать и принимать смелые решения. Именно к этому нас обязывает главное командование НАТО", - сказал Косиняк-Камыш.

В сентябре президент США Дональд Трамп высказался за то, чтобы страны НАТО сбивали российские военные самолеты, если те будут залетать в воздушное пространство альянса. Генсек НАТО Марк Рютте поддержал идею Трампа, но уточнил, что подобные действия допустимы лишь в случаях, когда в них есть реальная необходимость.