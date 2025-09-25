Поиск

Рютте считает допустимым сбивать военные самолеты России над НАТО при необходимости

Генсек НАТО Марк Рютте
Фото: Dursun Aydemir/Anadolu via Getty Images

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте поддержал идею президента США Дональда Трампа о том, что российские военные самолеты в воздушном пространстве альянса можно сбивать, но уточнил, что подобные действия допустимы лишь в случаях, когда в них есть реальная необходимость.

"Да, в случае необходимости. Я полностью согласен с президентом Трампом, в случае необходимости", - сказал он телеканалу Fox News, комментируя слова Трампа о том, что страны НАТО могут сбивать российские военные самолеты в случае нарушения их воздушного пространства.

Ранее в сентябре генсек НАТО объяснил, что в НАТО при принятии решений о том, как поступить в случаях нарушения воздушного пространства стран альянса, учитывают ряд факторов. Он отметил, что ранее осенью силы альянса не увидели никакой непосредственной угрозы в пролете, как утверждает Таллин, через воздушное пространство Эстонии российских истребителей МиГ-31.

Трамп 23 сентября высказался за то, чтобы страны НАТО сбивали российские военные самолеты, если те будут залетать в воздушное пространство альянса. На вопрос журналиста, готовы ли США в таких ситуациях оказать помощь союзникам, Трамп ответил: "Это зависит от обстоятельств".

