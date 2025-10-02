Поиск

Премьер Грузии заявил о необходимости пересмотра отношений с ЕС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в рамках прошедшего в четверг в Копенгагене саммита Европейского политического сообщества провел встречи с лидерами европейских стран, на которых поднимался вопрос о пересмотре отношений Тбилиси и Евросоюза.

"Кроме дискуссий в рамках саммита у нас были беседы с более чем с тридцатью лидерами европейских стран, в ходе которых мы обсуждали вопросы обязательного пересмотра отношений между Евросоюзом и Грузией", - сказал Кобахидзе журналистам.

"Примечательно, что со стороны многих лидеров государств была высказана готовность открытия дискуссий, связанных со стремлением Грузии интегрироваться в европейские структуры и это хорошие импульсы", - отметил премьер.

Он подчеркнул, что открытые дискуссии с лидерами европейских стран обязательны для оздоровления отношений Грузии и ЕС.

"Мы будем ожидать развития событий. У нас есть свои внешнеполитические приоритеты - интегрироваться в Евросоюз, но это не произойдет без здоровых дискуссий по всем вопросам", - сказал Кобахидзе.

