Поиск

Кобахидзе отметил стремление бюрократии ЕС избегать дискуссий с Грузией

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Грузия открыта к диалогу с Евросоюзом по любому вопросу, однако европейская бюрократия избегает контактов с представителями грузинских властей, заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"Мы не закрываем ни один вопрос, но европейская демократия до сих пор избегает здоровых дискуссий, потому что правда не на их стороне. Мы приняли действенные законы, мы защищаем в стране верховенство закона и демократию, и никому не позволяем устроить у нас революции", - сказал он.

Он отметил, что для грузинских граждан важно, чтобы Евросоюз ассоциировался со справедливостью и правдой.

"Мы очень надеемся, что европейская бюрократия изменит свои подходы к Грузии. Приоритет нашей внешней политики - интеграция в Евросоюз", - сказал Кобахидзе.

По его словам, отношения Грузии с Евросоюзом испортились в 2022 году, когда грузинское правительство отказалось от конфронтации, в том числе и военной, с Россией.

"Тогда и начался открытый шантаж в наш адрес из Брюсселя", - сказал Кобахидзе.

Он прокомментировал и вопрос о проходящих переговорах вокруг украинского урегулирования.

"Мы приветствуем прекращение войны на Украине. С самого начала конфликта мы выступали на стороне мира, в то время как внутренние и внешние оппоненты пропагандировали войну, требовали от нас за кулисами ввязаться в эту войну. И сегодня подтверждается, что наша позиция быть на стороне мира была абсолютно безальтернативной", - сказал Кобахидзе.

Евросоюз Ираклий Кобахидзе Украина Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент США надеется на скорое завершение украинского кризиса

Трамп уверен, что Украина не будет "частью НАТО", но не исключил присутствия военных из Европы

Трамп надеется на гибкость Зеленского и хорошие действия Путина

Минобороны Киргизии готовится эвакуировать с пика Победы российскую альпинистку

В Финляндии депутат покончил с собой в здании парламента

Полиция Сербии задержала 19 человек в ходе ночных беспорядков

Полиция Сербии задержала 19 человек в ходе ночных беспорядков

Китайские власти смягчают ограничения на производство телесериалов

Китайские власти смягчают ограничения на производство телесериалов

На Восточном побережье США готовятся к возможным наводнениям из-за урагана "Эрин"

На Восточном побережье США готовятся к возможным наводнениям из-за урагана "Эрин"

Макрон заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться в Швейцарии

Макрон заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться в Швейцарии

Цена нефти Brent снизилась до $66,19 за баррель

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6993 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2348 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });