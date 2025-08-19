Кобахидзе отметил стремление бюрократии ЕС избегать дискуссий с Грузией

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Грузия открыта к диалогу с Евросоюзом по любому вопросу, однако европейская бюрократия избегает контактов с представителями грузинских властей, заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"Мы не закрываем ни один вопрос, но европейская демократия до сих пор избегает здоровых дискуссий, потому что правда не на их стороне. Мы приняли действенные законы, мы защищаем в стране верховенство закона и демократию, и никому не позволяем устроить у нас революции", - сказал он.

Он отметил, что для грузинских граждан важно, чтобы Евросоюз ассоциировался со справедливостью и правдой.

"Мы очень надеемся, что европейская бюрократия изменит свои подходы к Грузии. Приоритет нашей внешней политики - интеграция в Евросоюз", - сказал Кобахидзе.

По его словам, отношения Грузии с Евросоюзом испортились в 2022 году, когда грузинское правительство отказалось от конфронтации, в том числе и военной, с Россией.

"Тогда и начался открытый шантаж в наш адрес из Брюсселя", - сказал Кобахидзе.

Он прокомментировал и вопрос о проходящих переговорах вокруг украинского урегулирования.

"Мы приветствуем прекращение войны на Украине. С самого начала конфликта мы выступали на стороне мира, в то время как внутренние и внешние оппоненты пропагандировали войну, требовали от нас за кулисами ввязаться в эту войну. И сегодня подтверждается, что наша позиция быть на стороне мира была абсолютно безальтернативной", - сказал Кобахидзе.