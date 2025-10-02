Shein откроет первые офлайн-магазины во Франции в ноябре

Руководство Galeries Lafayette пообещало бороться с появлением этого бренда на своих площадках

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Азиатский онлайн-ритейлер одежды Shein готовится открыть свои первые офлайн-магазины во Франции в ноябре в рамках соглашения с владельцем сети универмагов Societe des Grands Magasins (SGM), передает Reuters.

В частности, Shein планирует начать продажи в универмаге BHV в центре Парижа, а также в универмагах Galeries Lafayette в пяти других городах страны. Это будет новым этапом для ритейлера, до сих пор использовавшего лишь временные точки формата pop-up в разных городах мира.

Глава SGM Фредерик Мерлен ожидает, что открытие магазинов Shein привлечет в универмаги более молодых клиентов.

Однако Galeries Lafayette выступает против появления бренда в магазинах, работающих под ее именем и управляемых SGM по франчайзинговому соглашению. Руководство Galeries Lafayette считает этот шаг нарушением условий франшизы и намерено препятствовать ему.

"Galeries Lafayette решительно не согласна с этим решением в связи с позиционированием и практиками бренда быстрой моды (Shein - ИФ), которые идут вразрез с нашими предложениями и ценностями", - говорится в заявлении группы.

Shein была основана в Китае в 2008 году, и большинство ее поставщиков находятся в этой стране. В настоящее время штаб-квартира Shein располагается в Сингапуре.

Французские ритейлеры еще до появления Shein сталкивались с трудностями из-за высокой конкуренции со стороны сетей Zara и H&M. Несколько местных ритейлеров, включая Jennyfer и NafNaf, начали реструктуризацию в связи с банкротством в текущем году.