Союзная ХАМАС палестинская группировка поддержала план США по урегулированию в Газе

Фото: Saeed M. M. T. Jaras/Anadolu via Getty Images

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Группировка "Палестинский исламский джихад", союзная движению ХАМАС, объявила о поддержке предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".

В группировке пояснили, что данная инициатива отражает позицию палестинцев. Телеканал отмечает, что эта группировка, наряду с ХАМАС, продолжает удерживать заложников в анклаве.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает ответ ХАМАС на его предложения по сектору Газа до воскресенья, 5 октября.

Позднее в ХАМАС выразили готовность обсудить детали плана. В движении согласились вернуть свободу остающимся в Газе заложникам и передать Израилю тела погибших заложников. Согласно позиции ХАМАС, этот шаг возможен в обмен на полный вывод израильских войск из сектора Газа.

Трамп в свою очередь выразил мнение, что ХАМАС готов к урегулированию конфликта.

Впоследствии издание The Times of Israel и некоторые другие израильские СМИ сообщили, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила приказ остановить наступление в городе Газа, ограничиться оборонительными действиями для самозащиты. Тем не менее власти в секторе Газа заявляли, что ЦАХАЛ продолжала наносить удары в анклаве.

Израильские СМИ передавали, что Израиль готовит делегацию на переговоры по реализации плана урегулирования, готовит список палестинских заключенных для обмена на заложников. По некоторым данным, в ближайшие дни в регион отправится спецпосланник президента США Стив Уиткофф.