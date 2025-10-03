Поиск

ХАМАС выражает готовность обсуждать план Трампа по Газе

Движение согласно отпустить заложников в обмен на отвод израильских войск

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В палестинском движении ХАМАС выразили готовность обсудить детали предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа, сообщает в пятницу вечером "Аль-Джазира".

"Движение выражает готовность немедленно начать переговоры через посредников, чтобы обсудить детали этого соглашения", - цитирует телеканал заявление ХАМАС.

В движении также выразили готовность вернуть свободу остающимся в анклаве израильским заложникам, а также вернуть Израилю тела погибших заложников. Согласно позиции ХАМАС, это возможно в обмен на полный вывод израильских сил из сектора.

Кроме того, в ХАМАС не возражают против идеи передачи управления Газой группе палестинских технократов. "Это должно основываться на палестинском национальном консенсусе и пользоваться поддержкой арабских и мусульманских стран", - добавили в палестинском движении.

Наконец, в ХАМАС заявили, что ряд других предложений президента США Дональда Трампа по поводу будущего Газы "требуют согласия всех палестинцев и соблюдения принципов международного права".

Ранее Трамп заявил, что ожидает ответ ХАМАС не его предложения по сектору Газа до воскресенья.

