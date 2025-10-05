Поиск

В правительстве Польши заявили о недостаточности "антидроновой стены"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В польском правительстве оценили создание "антидроновой стены" на восточной границе ЕС как недостаточную меру для защиты от беспилотников критической инфраструктуры, включая военные заводы.

"Премьер-министр Дональд Туск на недавнем заседании Европейского совета подчеркнул необходимость строительства "антидроновой стены". ЕС просто обязан заняться этими вопросами в первоочередном порядке. Проблема касается не только внешних границ ЕС, но и угроз, связанных с использованием дронов вблизи потенциальных целей нападения", - заявил журналистам министр-координатор специальных служб Польши Томаш Семоняк, которого цитируют польские СМИ.

"Мы должны крайне срочно заняться вопросом защиты критической инфраструктуры от атак беспилотников", - подчеркнул Семоняк. В числе таких объектов он назвал оружейные заводы.

"Такой дрон может прилететь с любого направления и может функционировать и действовать на территории Европейского союза", - заявил, в свою очередь, министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский.

Он добавил, что "в сложившейся ситуации критически важная инфраструктура остро нуждается в усилении системы защиты от дронов".

"Простого строительства "антидроновой стены" на границе будет недостаточно - необходимо создать более широкую систему обнаружения и защиты от дронов", - подчеркнул глава польского МВД.

Томаш Семоняк Польша Европейский союз ЕС
