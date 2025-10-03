Поиск

В ЕК заявили об уязвимости Евросоюза из-за прилета БПЛА в зону бельгийской военной базы

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Появление неопознанных БПЛА в ночь на пятницу в районе бельгийской военной базы Эльзенборн близ границы с Германией свидетельствует о слабой защищённости воздушного пространства ЕС, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Тома Ренье.

"Мы видим в очередной раз, что Европа в целом уязвима. Конечно, мы в курсе, что происходит в наших государствах-членах. Разумеется, мы постоянно обмениваемся мнениями с ними (о наличии угроз - ИФ)", - сказал он в пятницу на брифинге в Брюсселе.

"В этом вопросе мы всегда проявляли ясность: это государствам-членам надлежит проводить расследования и определять происхождение дронов и то, какой риск они представляют", - добавил Ренье.

В связи с этим инцидентом ему был задан вопрос, будет ли способна планируемая в ЕС "антидроновая стена" защищать не только восточный фланг Евросоюза, но и страны в глубине Западной Европы.

По словам представителя ЕК, появление неопознанных БПЛА затронуло не только Бельгию, но и Германию, которые не относятся к "приграничным государствам" ЕС, это была "угроза для Европейского союза в целом", что говорит о необходимости при создании "антидроновой стены" проявить "360-градусный подход", к которому призывает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В пятницу бельгийские СМИ сообщили, что в ночь на 3 октября поблизости от военной базы Эльзенборн были замечены несколько дронов. Информацию подтвердил министр обороны Тео Франкен, отметивший, что происхождение дронов пока неизвестно.

"Мы сейчас проводим углубленное расследование, чтобы определить, что произошло, какова была цель и почему эти дроны оказались там", - приводит его слова телеканал RTBF.

"Нам необходимо инвестировать в системы обнаружения и укреплять наши возможности по борьбе с дронами, чтобы при необходимости можно было уничтожать эти аппараты. Я активно работаю над этим, но это требует времени", - заявил Франкен.

