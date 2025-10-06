Поиск

Премьер Грузии завил о спецоперации по задержанию участников штурма резиденции президента

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - МВД Грузии в эти часы осуществляет соответствующие действия по задержанию участников штурма 4 октября президентской резиденции в Тбилиси, сообщил в понедельник премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

"Все, кто принял участие в штурме президентской резиденции, ответят перед законом. Сегодня у нас есть гораздо больше ресурсов для идентификации этих лиц. В эти часы проводится соответствующая спецоперация МВД для задержания правонарушителей", - сказал Кобахидзе в эфире телеканала "Рустави".

Он отметил, что все организаторы штурма президентской резиденции задержаны.

Кроме того, премьер заявил о незаконности проходящих ежедневно с 28 ноября прошлого года у здания парламента акций протеста небольшой группы оппозиционно настроенных людей.

"Совершенно недопустимо, когда 100 иностранных агентов диктуют свою волю четырем миллионам граждан Грузии. Эти люди получат ответ. Недавно МВД сделало важное заявление, что проходящие акции протеста на проспекте Руставели являются продолжением насилия, осуществленного 4 октября у президентской резиденции", - сказал Кобахидзе.

Он отметил, что власти будут действовать в рамках Конституции и соблюдая все основные стандарты, связанные с правами человека.

4 октября МВД Грузии сообщало, что участники акции протеста против итогов местных выборов повредили ограждения резиденции президента в Тбилиси и попытались прорваться внутрь. После этого полиция применила водомет и слезоточивый газ против протестующих.

5 октября стало известно о задержании организаторов предпринятого штурма здания президентского дворца в Тбилиси - Пааты Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Пааты Манджгаладзе и Лаши Беридзе.

Ранее в понедельник Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения в призывах насильственного изменения конституционного строя, организации, руководстве и участии в групповом насилии находящимся в предварительном заключении оппозиционерам.

В обвинении говорится, что 4 октября на митинге в Тбилиси оппозиционеры сделали заявления о свержении действующих властей и призвали своих сторонников силой захватить президентскую резиденцию.

"После того как организаторы преступных действий и участники насильственной группы пришли к президентской резиденции, которая относится к стратегическим объектам, они повредили ограду резиденции, после чего ворвались во двор здания, в результате чего нанесли сотрудникам правоохранительных органов словесные оскорбления и физические повреждения. С целью восстановления общественного порядка представители властей предприняли действия, в результате которых план захвата здания осуществлен не был, а организаторы были вскоре задержаны", - говорится в сообщении прокуратуры.

Задержанным грозит срок до девяти лет лишения свободы, сообщает прокуратура.

