В столкновениях с участниками акции протеста в Тбилиси пострадали 14 полицейских

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В результате действий участников акции протеста перед резиденцией президента Грузии в Тбилиси в субботу пострадали 14 сотрудников МВД, сообщил на брифинге заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.

Один из пострадавших сотрудников МВД находится в тяжелом состоянии.

Замминистра подтвердил информацию о задержании нескольких участников акции протеста, не уточнив их количество.

Дарахвелидзе сообщил, что МВД Грузии в связи с событиями перед резиденцией президента Грузии начало расследование по статьям Уголовного кодекса Грузии 317, 187, 222 и 225, подразумевающим нападение на полицейских, призывы к насильственной смене конституционного строя и свержению государственной власти, уничтожение и повреждение имущества, организацию и участие в групповом насилии, а также попытки захвата или блокирования стратегического объекта или объекта особого назначения.

Ранее в субботу, 4 октября, МВД страны сообщило, что участники акции протеста повредили ограждения резиденции президента и попытались прорваться внутрь. После этого полиция применила водомет и слезоточивый газ против протестующих.

