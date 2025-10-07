Грузия не намерена высылать послов западных стран из-за их вмешательства

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Действия аккредитованных в Грузии послов западных стран выходят за дипломатические рамки и содержат явные признаки вмешательства во внутренние дела государства, но решение об их высылке будет контрпродуктивным, заявил во вторник на брифинге лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия.

"Высылка послов конкретных государств повлечет за собой дипломатические шаги, которые негативно отразятся на взаимоотношениях Грузии с этими странами, поэтому мы остаемся в режиме односторонней дружбы, так как считаем, что нынешняя неприемлемая ситуация временная", - сказал он.

В МИД Грузии во вторник состоялась встреча с послами аккредитованных в Тбилиси государств. По информации ведомства, встреча касалась событий 4 октября, когда группа радикалов предприняла попытку штурмовать здание президентской резиденции.

Как сообщают грузинские СМИ, послы не делали комментариев после этой встречи в МИД.