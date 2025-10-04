Оппозиционеры в Тбилиси предприняли попытку штурма президентского дворца

Фото: Михаил Егиков/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Несколько десятков радикалов предпринимают попытку ворваться в президентский дворец в Тбилиси, передает корреспондент "Интерфакса".

Оппозиционерам удалось сорвать решетки у дворца, но находящиеся внутри здания сотрудники спецназа отогнали толпу, используя баллончики с перцовым газом. Пока оппозиционеры отступили.

Несколько минут назад один из организаторов митинга, оперный певец Паата Бурчуладзе, также находящийся у президентского дворца, получил ожог глаз от слезоточивого газа.

"Я беру на себя ответственность за происходящие события. Сегодня народ берет власть в свои руки", - заявил Бурчуладзе.

Митинг оппозиции, проходящий в Тбилиси в день муниципальных выборов, начался с опозданием на три часа - по заявлению организаторов, ждали сторонников из грузинских регионов.

Открывая митинг, Бурчуладзе зачитал декларацию, состоящую из следующих пунктов: "Народное собрание заявляет, что власть в Грузии принадлежит народу, действующая власть нелегитимна, поэтому ее представители должны передать власть народу; народное собрание объявляет мирный переходный период, который обеспечит мирное взятие власти в свои руки".