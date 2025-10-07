Поиск

МИД Катара заявил, что Израиль по плану Трампа уже должен был прекратить огонь в Газе

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В МИД Катара заявили, что если Израиль поддерживает план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа, то он уже должен был бы полностью остановить боевые действия в анклаве.

"Что касается прекращения огня, этот вопрос стоит для начала адресовать израильскому оккупационному режиму. Предполагалось настоящее перемирие, если заявления израильского премьера о приверженности реализации плана Трампа были правдивы", - приводят западные СМИ слова представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовала заявление о готовности к немедленной реализации первого этапа плана Трампа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила приказ остановить наступление в городе Газа, ограничиться оборонительными действиями для самозащиты. В то же время поступали сообщения, что ЦАХАЛ продолжила наносить авиаудары по сектору Газа.

Между тем, аль-Ансари выразил осторожное отношение к начавшиеся накануне в Египте опосредованным переговорам Израиля и движения ХАМАС. По его словам, "все стороны настроены добиться консенсуса, но много что есть обсудить".

Во вторник телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источники передавал, что первый день непрямых переговоров Израиля с палестинским движением ХАМАС, стартовавший накануне в Шарм-эш-Шейхе, прошел успешно. Неназванный представитель египетских властей заявил Associated Press, что стороны согласились на значимую часть условий, предусмотренных первым этапом мирного плана, включая освобождение заложников и прекращение огня.

