Первый день непрямых переговоров Израиля с ХАМАС прошел успешно

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Первый день непрямых переговоров Израиля с палестинским движением ХАМАС прошел успешно, сообщает во вторник телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источники.

"Первый день возобновившихся непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС в Египте завершился на позитивной ноте, при этом продолжают оставаться надежды на возможное соглашение по реализации плана по прекращению войны в Газе из 20 пунктов, предложенного президентом США Дональдом Трампом", - отмечает телеканал.

Накануне израильская делегация во второй половине дня вылетела в Шарм-эш-Шейх на переговоры. Представители Израиля, по сообщениям СМИ, также выражали надежду на успешное завершение переговоров.

30 сентября Трамп представил свой план по урегулированию по Газе из 20 пунктов, включающий в том числе прекращение боевых действий и освобождение израильских заложников. План поддержали ведущие региональные государства, в том числе Египет и Катар. И Израиль, и движение ХАМАС выразили согласие с планом.

Ранее сообщалось, что 6 октября в Шарм-эш-Шейхе пройдут непрямые переговоры между делегациями Израиля и движения ХАМАС по поводу реализации плана Трампа. Первоочередными вопросами станут освобождение израильских заложников и прекращение боевых действий в секторе Газа.

Израиль США ХАМАС
