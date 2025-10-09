Поиск

Обвинения предъявлены большей части из 36 задержанных за попытку захвата резиденции президента Грузии

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Большей части из 36 задержанных за участие в попытке захвата 4 октября президентской резиденции в Тбилиси уже предъявлены обвинения, в ближайшее время они предстанут перед судом, сообщила Генпрокуратура Грузии.

В частности, обвинение в организации группового насилия и попытки захвата стратегического объекта в Тбилиси предъявлено находящейся в предварительном заключении оппозиционной активистке Нане Сандер. "С использованием социальных сетей Сандер активно призывала к насилию, мобилизовала денежные средства для приобретения соответствующей экипировки и определенных средств для участников беспорядков, отдавала им приказы для эффективного сопротивления сотрудникам правоохранительных органов", - говорится в сообщении прокуратуры.

В миреСуд в Грузии арестовал организаторов штурма президентской резиденцииЧитать подробнее

Ранее сообщалось, что, согласно материалам следствия, Генеральная прокуратура предъявила обвинения в призывах к насильственному изменению конституционного строя, свержению госвласти, в организации, руководстве и участии в групповом насилии оперному певцу Паате Бурчуладзе, бывшему генпрокурору Муртазу Зоделаве, члену оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ираклию Надирадзе, одному из лидеров оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паате Манджгаладзе и полковнику в отставке Лаше Беридзе.

4 октября МВД Грузии сообщало, что участники акции протеста против итогов местных выборов повредили ограждения резиденции президента в Тбилиси и попытались прорваться внутрь. После этого полиция применила водомет и слезоточивый газ против протестующих.

Грузия Тбилиси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Германия увеличила экспорт в Россию в августе в полтора раза

Германия увеличила экспорт в Россию в августе в полтора раза

Бельгия опасается, что использование замороженных активов РФ для кредита Киеву можно будет счесть конфискацией

Венгрия не стала возражать против идеи запретить поставки СПГ из РФ в рамках санкций

Венгрия не стала возражать против идеи запретить поставки СПГ из РФ в рамках санкций
Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС готово проявить гибкость в дальнейших переговорах с Израилем по Газе

FT сообщила об обсуждении в НАТО более энергичных мер сдерживания России

FT сообщила об обсуждении в НАТО более энергичных мер сдерживания России

Что случилось этой ночью: четверг, 9 октября

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq в среду обновили рекорды

США окажут помощь в восстановлении сектора Газа

США окажут помощь в восстановлении сектора Газа
Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху выразил надежду на возвращение удерживаемых ХАМАС израильских заложников

Нетаньяху выразил надежду на возвращение удерживаемых ХАМАС израильских заложников
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль и ХАМАС согласились на первую фазу соглашения об урегулировании в Газе

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7327 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2434 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20253 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });