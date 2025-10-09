Обвинения предъявлены большей части из 36 задержанных за попытку захвата резиденции президента Грузии

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Большей части из 36 задержанных за участие в попытке захвата 4 октября президентской резиденции в Тбилиси уже предъявлены обвинения, в ближайшее время они предстанут перед судом, сообщила Генпрокуратура Грузии.

В частности, обвинение в организации группового насилия и попытки захвата стратегического объекта в Тбилиси предъявлено находящейся в предварительном заключении оппозиционной активистке Нане Сандер. "С использованием социальных сетей Сандер активно призывала к насилию, мобилизовала денежные средства для приобретения соответствующей экипировки и определенных средств для участников беспорядков, отдавала им приказы для эффективного сопротивления сотрудникам правоохранительных органов", - говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее сообщалось, что, согласно материалам следствия, Генеральная прокуратура предъявила обвинения в призывах к насильственному изменению конституционного строя, свержению госвласти, в организации, руководстве и участии в групповом насилии оперному певцу Паате Бурчуладзе, бывшему генпрокурору Муртазу Зоделаве, члену оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ираклию Надирадзе, одному из лидеров оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паате Манджгаладзе и полковнику в отставке Лаше Беридзе.

4 октября МВД Грузии сообщало, что участники акции протеста против итогов местных выборов повредили ограждения резиденции президента в Тбилиси и попытались прорваться внутрь. После этого полиция применила водомет и слезоточивый газ против протестующих.