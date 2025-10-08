Поиск

В Грузии в связи с попыткой штурма резиденции президента задержали еще 12 человек

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Грузии задержаны еще 12 предполагаемых участников попытки штурма президентской резиденции в Тбилиси 4 октября, сообщил на брифинге замминистра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.

Задержанным были предъявлены обвинения в участии в групповом насилии и попытке захвата стратегического и особо важного объекта.

Всего, как уточнил Дарахвелидзе, задержаны 35 участников попытки штурма президентской резиденции, включая пятерых подозреваемых организаторов этих действий.

Тбилиси Грузия Александр Дарахвелидзе МВД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Посредники надеются на подписание соглашения о перемирии в Газе 9 октября

Что произошло за день: среда, 8 октября

Встреча Путина и Алиева в Таджикистане пройдет 9 октября

Валютные резервы Китая в сентябре выросли на 0,5% - до максимума за 10 лет

Песков подтвердил запланированную встречу Путина и Алиева в Таджикистане

Санкции США против сербской NIS отложены еще на неделю

Аэропорты США задерживают рейсы из-за шатдауна

Аэропорты США задерживают рейсы из-за шатдауна

JPMorgan ждет роста мирового спроса на доллары США на $1,4 трлн из-за стейблкойнов

JPMorgan ждет роста мирового спроса на доллары США на $1,4 трлн из-за стейблкойнов

В Германии могут внести поправки, позволяющие сбивать неидентифицированные дроны

Расходы американцев на Хэллоуин в 2025 году достигнут рекордных $13,1 млрд

Расходы американцев на Хэллоуин в 2025 году достигнут рекордных $13,1 млрд
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2422 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7321 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20253 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });