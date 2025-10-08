В Грузии в связи с попыткой штурма резиденции президента задержали еще 12 человек

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Грузии задержаны еще 12 предполагаемых участников попытки штурма президентской резиденции в Тбилиси 4 октября, сообщил на брифинге замминистра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.

Задержанным были предъявлены обвинения в участии в групповом насилии и попытке захвата стратегического и особо важного объекта.

Всего, как уточнил Дарахвелидзе, задержаны 35 участников попытки штурма президентской резиденции, включая пятерых подозреваемых организаторов этих действий.