Для разгона оппозиционеров в Тбилиси спецназ применил водометы

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Спецназ начал в эти минуты действия по разгону нескольких сотен оппозиционных демонстрантов, предпринявших попытку ворваться в президентский дворец в Тбилиси, передает корреспондент "Интерфакса".

Против оппозиционеров из водометных автомашин направлены струи воды, оппозиционеры отступают. Сотрудники полиции оцепили здание президентского дворца.

Министерство внутренних дел Грузии заявило, что акция протеста вышла за установленные законом о собраниях и манифестациях рамки, причем со стороны организаторов акции были озвучены призывы насильственного характера.

В заявлении отмечается, что участники акции повредили ограждения резиденции президента и попытались прорваться в здание.

Грузия Тбилиси
