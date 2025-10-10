Освобожден ранее арестованный в Баку исполнительный директор "Sputnik Азербайджан"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Освобожден исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых, ранее арестованный в Баку, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По информации газеты "Коммерсантъ", Ушаков вел переговоры напрямую с азербайджанским коллегой Хикметом Гаджиевым, а решение было принято накануне встречи президентов РФ и Азербайджана, Владимира Путина и Ильхама Алиева, в Душанбе.

В свою очередь российская сторона освободила одного из задержанных на территории России граждан Азербайджана, пишет корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников.

В свою очередь в телеграм-канале "Sputnik Ближнее зарубежье" со ссылкой на гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева сообщается, что Картавых изменили меру пресечения на домашний арест, он находится в Баку.

Главу редакции информационного агентства "Sputnik Azerbaijan" Игоря Картавых и шеф-редактора издания Евгения Белоусова задержали в Баку 30 июня.