СЖР требует освободить задержанных в Азербайджане российских журналистов

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Союз журналистов России (СЖР) выразил протест в связи с задержанием в Баку главы редакции информационного агентства Sputnik Azerbaijan Игоря Картавых и шеф-редактора издания Евгения Белоусова и призывает международные организации обратить внимание на эту ситуацию, говорится в заявлении на сайте организации.

В заявлении СЖР сказано, что "действия азербайджанских силовых структур являются грубым нарушением прав журналистов, закрепленных в международных конвенциях, включая Всеобщую декларацию прав человека и Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, ратифицированную Азербайджанской Республикой".

По данным СЖР, "азербайджанские власти провели операцию в офисе Sputnik Azerbaijan, бездоказательно обвиняя задержанных журналистов в связях с иностранными спецслужбами".

СЖР считает "подобные обвинения необоснованными и направленными на дискредитацию профессиональной деятельности журналистов". В союзе сообщили, что "деятельность Sputnik Azerbaijan на протяжении многих лет осуществлялась в строгом соответствии с нормами журналистской этики и не вызывала претензий со стороны властей Азербайджана".

В заявлении сказано, что СЖР требует, в частности, "предоставления доступа российским дипломатам и адвокатам к задержанным для оказания консульской и юридической поддержки, освобождения Игоря Картавых и Евгения Белоусова, проведения прозрачного расследования обстоятельств задержания с предоставлением общественности полной информации о причинах и правовых основаниях действий азербайджанских властей".

"Мы призываем международные организации обратить внимание на данный инцидент и принять меры для защиты прав журналистов", - говорится в сообщении.