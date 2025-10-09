Встреча президентов РФ и Азербайджана завершилась

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе завершилась.

Алиев и Путин общались больше полутора часов.

Лидеры договорились об этой встрече, когда Алиев позвонил Путину, чтобы поздравить с днем рождения.

В ходе встречи российский лидер, в частности, подробно проинформировал своего коллегу о причинах крушения самолета "Азербайджанских авиалиний". В свою очередь, Алиев поблагодарил Путина за предоставленную информацию и за то, что он держит под личным контролем выяснение причин крушения самолета AZAL.