Российские дипломаты в Баку посетили Игоря Картавых

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Представители российского посольства в Баку посетили исполнительного директора "Sputnik Азербайджан" Игоря Картавых, которого перевели из-под стражи под домашний арест, сообщила представитель МИД Мария Захарова.

"Представители посольства посетили Картавых, который был на днях переведен под домашний арест", - сказала она.

По ее словам, "все это время российские дипломаты были с ним на связи, оказывали необходимую помощь, учитывая состояние его здоровья, при содействии азербайджанской стороны".

Руководителя редакции информационного агентства "Sputnik Azerbaijan" Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова задержали в Баку 30 июня. О переводе Картавых под домашний арест стало известно 10 октября.

Мария Захарова МИД Азербайджан Баку Sputnik Игорь Картавых
