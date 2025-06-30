МИД РФ обеспокоен ситуацией с российскими журналистами в Азербайджане

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Москве обеспокоены ситуацией вокруг российских журналистов в Азербайджане, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обеспокоены тем, что более двух часов российские дипломаты в Баку не могут связаться с журналистами - российскими гражданами", - сообщила Захарова журналистам.

По ее словам, "сотрудников консульского отдела посольства России до российских журналистов не допускают".

"Информацию о причинах таких действий не дают. Волнуемся за своих журналистов. Российское посольство проинформировало МИД, МВД и СГБ (Службу госбезопасности - ИФ) Азербайджана - ответа нет", - отметила Захарова.

28 июня в СКР сообщили, что в Екатеринбурге задержаны несколько человек, которые подозреваются в участии в заказных убийствах и покушениях на убийства в 2001, 2010, 2011 годах в составе этнической преступной группы. Позднее суд санкционировал арест трех задержанных и еще троим продлил срок содержания под стражей на 72 часа.

После этого в МИД Азербайджана вызвали временного поверенного в делах посольства России в Баку. Российскому дипломату выразили протест в связи с рейдами представителей силовых структур РФ "в квартирах, где проживают наши соотечественники". До сведения российской стороны доведено, что в Баку ожидают расследования инцидента.