Поиск

Британский регулятор отметил слабость конкуренции в облачных сервисах из-за Microsoft и Amazon

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Британский антимонопольный регулятор может начать проверку облачных сервисов Microsoft Corp. и Amazon.com Inc. в соответствии с режимом конкуренции на цифровых рынках, вступившим в силу в начале 2025 года.

Два этих гиганта являются крупнейшими поставщиками облачных услуг в Великобритании, доля каждого из них составляет около 40%, говорится в сообщении Управления по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA). Третье место занимает облачный сервис Google (принадлежит Alphabet Inc.).

Предварительные результаты независимой оценки показали, что конкуренция в секторе хуже, чем могла бы быть, отмечают в CMA.

"Это приводит к более высоким ценам, снижению выбора, меньшим инновациям, а также ухудшению качества услуг для бизнеса и организаций по всей Великобритании", - говорится в сообщении регулятора.

Регулятору рекомендовано провести проверку, чтобы сделать вывод о том, следует ли присвоить Microsoft и Amazon Web Services стратегический рыночный статус (Strategic Market Status, SMS). В соответствии с новым режимом конкуренции на цифровых рынках, присвоение компании такого статуса даст CMA возможность делать определенные шаги, например, устанавливать требования к ее поведению или принимать меры для стимулирования конкуренции.

Согласно данным регулятора, общий объем расходов на облачные сервисы в Великобритании в 2023 году составил 9 млрд фунтов стерлингов ($11,2 млрд). Этот показатель повышается более чем на 30% ежегодно.

Великобритания Microsoft Amazon Amazon Web Services AWS CMA
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Макрон пообещал построить новый вход для Лувра и перенести "Мону Лизу"

Макрон пообещал построить новый вход для Лувра и перенести "Мону Лизу"

Шольц обозначил позицию по претензиям Трампа на Гренландию

Добыча нефти и газа в Китае впервые превысила 400 млн тонн нефтяного эквивалента в год

Добыча нефти и газа в Китае впервые превысила 400 млн тонн нефтяного эквивалента в год

Nord Stream 2 AG разрешили провести работы по сохранению "Северного потока 2"

Nord Stream 2 AG разрешили провести работы по сохранению "Северного потока 2"
Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ сообщил, что в свои дома вернулись десятки тысяч жителей севера Газы

ЦАХАЛ сообщил, что в свои дома вернулись десятки тысяч жителей севера Газы
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5775 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне25 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов184 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2143 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии152 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе300 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });