Британский регулятор отметил слабость конкуренции в облачных сервисах из-за Microsoft и Amazon

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Британский антимонопольный регулятор может начать проверку облачных сервисов Microsoft Corp. и Amazon.com Inc. в соответствии с режимом конкуренции на цифровых рынках, вступившим в силу в начале 2025 года.

Два этих гиганта являются крупнейшими поставщиками облачных услуг в Великобритании, доля каждого из них составляет около 40%, говорится в сообщении Управления по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA). Третье место занимает облачный сервис Google (принадлежит Alphabet Inc.).

Предварительные результаты независимой оценки показали, что конкуренция в секторе хуже, чем могла бы быть, отмечают в CMA.

"Это приводит к более высоким ценам, снижению выбора, меньшим инновациям, а также ухудшению качества услуг для бизнеса и организаций по всей Великобритании", - говорится в сообщении регулятора.

Регулятору рекомендовано провести проверку, чтобы сделать вывод о том, следует ли присвоить Microsoft и Amazon Web Services стратегический рыночный статус (Strategic Market Status, SMS). В соответствии с новым режимом конкуренции на цифровых рынках, присвоение компании такого статуса даст CMA возможность делать определенные шаги, например, устанавливать требования к ее поведению или принимать меры для стимулирования конкуренции.

Согласно данным регулятора, общий объем расходов на облачные сервисы в Великобритании в 2023 году составил 9 млрд фунтов стерлингов ($11,2 млрд). Этот показатель повышается более чем на 30% ежегодно.