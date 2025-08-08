Британский регулятор одобрил сделку Boeing по покупке Spirit AeroSystems

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Британское Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) одобрило сделку Boeing Co. по покупке американского поставщика авиационных компонентов Spirit AeroSystems Holdings.

Регулятор инициировал проверку этой сделки в конце июня, чтобы оценить, "не приведет ли она к существенному ослаблению конкуренции на каком-либо из рынков или нескольких рынках товаров и услуг в Великобритании".

По итогам проверки было принято решение одобрить сделку, говорится в сообщении CMA, опубликованном в пятницу.

Boeing объявил о намерении выкупить Spirit, испытывающую серьезные финансовые проблемы, за $8,3 млрд с учетом долга летом прошлого года. Spirit была создана в 2005 году в рамках выделения некоторых операций из Boeing.

Стороны планируют завершить сделку в четвертом квартале 2025 года. В рамках сделки европейская аэрокосмическая корпорация Airbus приобретет активы Spirit, задействованные в производстве ее самолетов.

Акции Boeing теряют в цене 0,1% в ходе предварительных торгов в пятницу, бумаги Spirit стабильны.