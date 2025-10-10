Китай усилил таможенный контроль за ввозом чипов

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Китай усилил таможенный контроль за импортными поставками чипов, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По их словам, за последние несколько недель в крупных китайских портах мобилизованы команды таможенников для проведения строгих проверок поставок полупроводниковой продукции.

Проверки начинались с целью обеспечить прекращение заказа китайскими компаниями ориентированных на местный рынок чипов американской Nvidia Corp. после соответствующих рекомендаций Пекина.

Речь идет о процессорах H20 и RTX Pro 6000D, разработанных с учетом мер экспортного контроля США.

Один из источников отмечает, что таможенные проверки были позднее расширены для охвата всей продвинутой полупроводниковой продукции, чтобы также усилить борьбу с контрабандой мощных чипов, нарушающих экспортные ограничения США.

Китайская таможня до сих пор предпринимала мало усилий для предотвращения ввоза чипов, если на границе уплачивались соответствующие пошлины, пишет FT. Газета сообщала, что в мае-июле контрабандисты провезли и продали в Китае лучшие ИИ-чипы Nvidia как минимум на $1 млрд.