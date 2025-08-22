Nvidia обсуждает с властями США возможность поставок новых ИИ-чипов в Китай

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Nvidia Corp. ведет переговоры с правительством США в надежде получить разрешение на поставки новых, более продвинутых чипов в Китай, заявил в пятницу глава компании Дженсен Хуан.

Ранее на этой неделе в СМИ появились сообщения о том, что Nvidia разрабатывает новый ИИ-чип для китайского рынка – B30A, являющийся более мощным, чем H20, который компании разрешено поставлять в КНР.

Хуан, находящийся с визитом на Тайване, заявил в ответ на вопрос журналиста о возможности поставок в КНР новых B30A, что это зависит от решения правительства США. "Мы ведем с ним диалог. Но сейчас пока говорить об этом рано", - сказал он.

В прошлом месяце в ходе визита в Китай глава Nvidia заявил, что надеется, что компания сможет поставлять в страну более продвинутые чипы, чем H20.

Чипы H20, используемые в технологиях искусственного интеллекта, были разработаны Nvidia специально для китайского рынка с учетом введенных ранее Вашингтоном ограничений на поставки полупроводниковых компонентов в КНР. В апреле американские власти запретили Nvidia продавать и эти чипы в Китай без специального разрешения, но в июне изменили свое решение.

На прошлой неделе стало известно, что власти КНР разослали уведомления широкому кругу компаний с призывом не использовать чипы H20. Наиболее жесткие рекомендации касаются использования процессоров для любых государственных или связанных с национальной безопасностью задач как на госпредприятиях, так и в частных компаниях.

В пятницу в СМИ появилась информация, что Nvidia направила подрядчикам указание прекратить работы, связанные с производством H20.