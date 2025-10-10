Поиск

Лукашенко подтвердил, что Путин рассказал на саммите СНГ о предложении США по Украине

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в кулуарах саммита лидеров стран СНГ в Душанбе рассказал, что президент России Владимир Путин за закрытыми дверями проинформировал коллег о переговорах с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

"Он (президент России Владимир Путин - ИФ) подробно проинформировал об Аляске, о договоренностях, а ситуации до Аляски и после Аляски", - заявил Лукашенко Первому каналу.

По его словам, речь шла о некоем предложении Соединенных Штатов по Украине - "предложении США, а не России".

Лукашенко отметил актуальность данного предложения и на сегодняшний день.

"Оно всегда будет актуально. Если бы это было принято сегодня, то сегодня бы прекратилась война. Если бы завтра - то завтра", - сказал белорусский президент.

