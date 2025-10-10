Поиск

Ушаков сказал, что Россия пошла на определенные уступки на саммите в Анкоридже

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Россия на саммите в Анкоридже продемонстрировала готовность к уступкам для того, чтобы прийти к мирному урегулированию украинского кризиса, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы там пошли на определенные уступки, прямо скажу. Наш президент готов пойти на это. И плюс - Дональд Трамп тоже все-таки, можно сказать, во многом разобрался, у него существует понимание проблемы", - сказал Ушаков, слова которого приводит в своей статье корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников.

На вопрос, на какие уступки российская сторона пошла в Анкоридже, Ушаков пояснил, что говорить об этом считает ошибочным. "Пожалуй так. Уступка или скорее наш шаг навстречу связаны с тем, что американцы должны получить от блока европейцев и украинцев", - сказал представитель Кремля.

Ушаков подчеркнул: "Я знаю, что если добиться того, о чем мы говорили (с Трампом в Анкоридже - ИФ), с чем американцы согласились, то мы придем к мирному урегулированию".

Помощник президента РФ также обратил внимание на то, что "ни российская сторона, ни американская не сделали до сих пор заявления о том, что эти договоренности (достигнутые в Анкоридже - ИФ) не работают".

"Договоренности, которые достигнуты между двумя президентами на Аляске, - это просто основа всех договоренностей! Пока других у нас нет. Элементы этих договоренностей можно было бы собирать как кубики и решать проблемы (..,) и есть готовность американской стороны пробивать то, о чем договорились президенты, и наша готовность согласиться с идеей, которая была изложена и обсуждена. Мы ее готовы принять. Это очень важно!" - заявил Ушаков.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа провели переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж на Аляске.


