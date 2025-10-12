Вэнс надеется, что Китай не пойдет на дальнейшую эскалацию торговых споров

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - США готовы принимать жесткие меры в случае дальнейшей эскалации противостояния с Китаем в торговой сфере, но надеются, что это не потребуется, заявил в воскресенье американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Это будет непростым этапом, и во многом все будет зависеть от реакции китайской стороны", - сказал он в эфире Fox News.

По словам Вэнса, "если они будут реагировать агрессивно, то я вам гарантирую, что у президента США есть намного более сильные карты, чем у КНР".

При этом вице-президент отметил, что если Пекин продемонстрирует спокойный подход к решению проблем в сфере торговли, то США готовы поступить так же.

"В ближайшие недели мы увидим, хочет ли Китай начинать с нами торговую войну или же займет более разумную позицию. Надеюсь, они выберут путь разума", - подытожил Вэнс.

