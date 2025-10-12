Поиск

В Минкоммерции КНР назвали ошибкой угрозы Трампа новыми пошлинами

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Пекин призывает Вашингтон придерживаться достигнутых консенсусов и считает ошибочными действиями угрозы президента США Дональда Трампа новыми пошлинами, сообщили в Минкоммерции КНР.

"Китай призывает США незамедлительно пересмотреть свои ошибочные действия, придерживаться важных консенсусов, достигнутых в ходе телефонных разговоров между двумя главами государств, защищать трудно давшиеся результаты консультаций, продолжать использовать механизм китайско-американских торгово-экономических консультаций", - говорится в опубликованном на сайте министерства заявлении.

В миреТрамп заявил о намерении ввести дополнительные пошлины в 100% на товары из КНРТрамп заявил о намерении ввести дополнительные пошлины в 100% на товары из КНРЧитать подробнее

В Пекине отметили, что выступают за решение разногласий посредством диалога, а если в Вашингтоне будут настаивать "на неверном пути", Китай, примет меры для защиты своих законных прав и интересов.

"Умышленные угрозы высокими пошлинами - неверный способ наладить отношения с Китаем", - подчеркнули в Минкоммерции. В ведомстве отметили, что заявления США о возможных новых пошлинах являются примером применения двойных стандартов.

В ночь на субботу Трамп заявил, что намерен с 1 ноября, "а может быть, еще раньше", ввести дополнительные пошлины в 100% на импортируемые из Китая товары

"Начиная с 1 ноября, а может быть, еще раньше, в зависимости от действий Китая, США введут пошлины в 100% в дополнение к уже существующим пошлинам. Кроме того, с 1 ноября мы установим меры по экспортному контролю в отношении любого жизненно важного программного обеспечения", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп пояснил, что принял такое решение в связи с тем, что Китай "заявил, что с 1 ноября введет серьезные меры по экспортному контролю в отношении почти всей производимой в КНР продукции". "Это коснется всех стран и явно является планом, на подготовку которого у Китая ушли годы", - считает президент США.

КНР Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 октября

Сотрудничество Ирана с МАГАТЭ заморожено

Сотрудничество Ирана с МАГАТЭ заморожено

Умерла американская актриса Дайан Китон

Умерла американская актриса Дайан Китон

На границе Афганистана и Пакистана произошли боестолкновения

Трамп поручил обеспечить выплаты военным, несмотря на шатдаун

Трамп поручил обеспечить выплаты военным, несмотря на шатдаун

Трамп и Зеленский обсудили по телефону возможность поставок ракет Tomahawk Киеву

Вучич призвал жителей Сербии не паниковать в связи с санкциями в отношении NIS

Вучич призвал жителей Сербии не паниковать в связи с санкциями в отношении NIS

В Мексике жертвами наводнений в нескольких штатах стали не менее 27 человек

В Мексике жертвами наводнений в нескольких штатах стали не менее 27 человек

Что случилось этой ночью: суббота, 11 октября

Трамп заявил о намерении ввести дополнительные пошлины в 100% на товары из КНР

Трамп заявил о намерении ввести дополнительные пошлины в 100% на товары из КНР
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7345 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2445 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });