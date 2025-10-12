В Минкоммерции КНР назвали ошибкой угрозы Трампа новыми пошлинами

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Пекин призывает Вашингтон придерживаться достигнутых консенсусов и считает ошибочными действиями угрозы президента США Дональда Трампа новыми пошлинами, сообщили в Минкоммерции КНР.

"Китай призывает США незамедлительно пересмотреть свои ошибочные действия, придерживаться важных консенсусов, достигнутых в ходе телефонных разговоров между двумя главами государств, защищать трудно давшиеся результаты консультаций, продолжать использовать механизм китайско-американских торгово-экономических консультаций", - говорится в опубликованном на сайте министерства заявлении.

В Пекине отметили, что выступают за решение разногласий посредством диалога, а если в Вашингтоне будут настаивать "на неверном пути", Китай, примет меры для защиты своих законных прав и интересов.

"Умышленные угрозы высокими пошлинами - неверный способ наладить отношения с Китаем", - подчеркнули в Минкоммерции. В ведомстве отметили, что заявления США о возможных новых пошлинах являются примером применения двойных стандартов.

В ночь на субботу Трамп заявил, что намерен с 1 ноября, "а может быть, еще раньше", ввести дополнительные пошлины в 100% на импортируемые из Китая товары

"Начиная с 1 ноября, а может быть, еще раньше, в зависимости от действий Китая, США введут пошлины в 100% в дополнение к уже существующим пошлинам. Кроме того, с 1 ноября мы установим меры по экспортному контролю в отношении любого жизненно важного программного обеспечения", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп пояснил, что принял такое решение в связи с тем, что Китай "заявил, что с 1 ноября введет серьезные меры по экспортному контролю в отношении почти всей производимой в КНР продукции". "Это коснется всех стран и явно является планом, на подготовку которого у Китая ушли годы", - считает президент США.