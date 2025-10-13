В ХАМАС заявили о готовности соблюдать соглашение с Израилем

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Боевое крыло группировки ХАМАС Бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" заявило, что намерено придерживаться условий достигнутого соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, если его не нарушит Израиль, передает телеканал "Аль-Маядин".

"Мы заявляем о своей приверженности соглашению и связанным с ним срокам, если оккупационные силы будут их соблюдать", - сказано в заявлении.

В нем достигнутое соглашение называется "плодом стойкости" палестинского народа и "стойкости бойцов сопротивления".

Освобождение первых семерых заложников в ХАМАС не упомянули.

Израильские и саудовские СМИ сообщили, что первых семерых израильтян ХАМАС в Газе передал представителям Красного креста. Освобождение остальных 13 живых заложников начнется с 10 утра (время совпадает с московским) на юге сектора Газа.

В Красном кресте заявили о начале многоэтапной операции "по содействию освобождению и передаче заложников и задержанных в рамках соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС". Армия обороны Израиля заявила, что некоторые погибшие заложники будут возвращены в понедельник. Сколько именно тел будут возвращено, не сообщается. Военные готовы к тому, что эта часть процесса затянется на несколько дней.

Как только заложники ХАМАС вернутся в Израиль, сотни палестинских заключенных будут освобождены и отправлены в Газу.

Телеканал "Аль-Джазира" уточняет, что автобусы Красного креста прибыли в израильскую военную тюрьму Офер, где, как ожидается, они заберут 108 палестинских заключенных. Отмечается, что еще 142 палестинских заключенных будут освобождены из тюрьмы Кциот в Негеве.