ХАМАС освободил первых семерых заложников

Фото: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - ХАМАС освободил первых семерых израильских заложников, передав их представителям Красного креста, сообщают израильские СМИ.

По данным Jerusalem Post, среди освобожденных - Матан Ангрест, братья Гали и Зив Берман, Алон Охель, Эйтан Мор, Омри Миран и Гай Гильбоа-Даллал.

Телеканал "Аль-Арабийя" уточняет, что передача заложников проходит в городе Газа.

В Красном кресте заявили: "Международный комитет Красного Креста начал многоэтапную операцию по содействию освобождению и передаче заложников и задержанных в рамках соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом".

Израиль пока официально это не подтверждал.

Боевое крыло группировки ХАМАС - Бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" заявило о приверженности достигнутому соглашению по прекращению огня и обмену живых и погибших заложников на заключенных израильских тюрем. Передачу первой группы израильтян в ХАМАС пока не комментировали.

Как сообщает Times of Israel, остальных 13 живых заложников освободят в 10 утра (время совпадает с московским). Ожидается, что ХАМАС выдаст Израилю и тела погибших заложников.

Хроника 07 октября 2023 года – 13 октября 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Газа Израиль ХАМАС
Фондовые индексы США упали на заявлениях Трампа о пошлинах

Трамп уверен, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа сохранится

Объявлен новый состав правительства Франции

Сотрудничество Ирана с МАГАТЭ заморожено

Умерла американская актриса Дайан Китон

